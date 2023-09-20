Niyet mektubu nedir? Niyet mektubu nasıl yazılır?

Yurt içi veya yurt dışında herhangi bir pozisyona ya da eğitim programına başvurulacağı zaman yaygın olarak niyet mektubu yazılır. Bu metnin hangi hususlara dikkat edilerek yazılması gerektiği ve ne gibi bilgileri içereceği ise sıklıkla araştırılır. Çünkü niyet mektubu yazacak olan kişiler bu metne nasıl başlayacakları konusunda zorlanabilir. Söz edilen mektubun amacı ve hangi kurallara göre hazırlandığı açıklandığında ise bu metnin kolaylıkla yazılması mümkün olacaktır. Bu bağlamda yeni bir iş pozisyonu veya akademik program için yazılacak olan niyet mektuplarının hazırlanmasını kolaylaştıracak ipuçlarına değinilmelidir.

Niyet mektubu nedir?

Yüksek lisans, doktora veya iş başvurusu yapılırken yetkili merciye iletilmek üzere yazılan metne niyet mektubu adı verilir. Bu metin başvuru sahibinin ilgili alana hangi sebeple başvurduğuna yönelik olarak çeşitli bilgiler içerir. Buna ek olarak niyet mektubunda başvuru sahibinin ilgili alana neden tercih edilmesi gerektiğine dair bazı detaylar yer alır. Dolayısıyla yurt dışında veya yurt içinde herhangi bir pozisyona aday olan kişiler ya da yüksek lisans, doktora programlarına başvuracak olan bireyler bu belgeyi hazırlayabilir. Bu açıklamayla birlikte niyet mektubunun ilgili alana başvuracak olan kişinin kendisi tarafından yazılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Niyet mektubunun hangi durumlarda yazıldığını anlaşılır kılan detaylı bilgiler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Başvurulan programa veya pozisyona yoğun talep olduğu zaman niyet mektubu yazılabilir.

İlgili kurum veya iş yeri tarafından niyet mektubu istendiği zaman bu belgenin hazırlanması gerekir.

Kişinin öz geçmişi başvurulacak olan alanla eşleşmese de başvuru sahibi ilgili pozisyona dair düşüncelerini ve yeterliliğini niyet mektubuyla açıklayabilir.

Yönetici gibi üst düzey pozisyonlara aday olan kişiler başvuru süreçlerinde niyet mektubu hazırlayabilir.

Yüksek lisans veya doktora başvurularında ilgili programa kabul edilmek isteyen kişilerin niyet mektubu yazmaları faydalı görülür.

Yurt dışında eğitim almak amacıyla herhangi bir programa başvuran ya da değişim programlarına katılmak isteyen kişiler niyet mektubu yazabilir.

Niyet mektubu nasıl yazılır?

Niyet mektubunun nasıl yazılması gerektiğini araştıran kişiler iki ayrı konuya yönelik olarak bilgi edinmek ister. Bunların ilki niyet mektubunun kurallarıyla ilişkilidir. Yani bir niyet mektubu hazırlanırken hangi kurallara dikkat edilmesi gerektiği şu şekilde belirtilmelidir:

"Niyet mektubuna başlık atılır mı?" diyen kişilere "evet" şeklinde yanıt verilmesi gerekir. Çünkü niyet mektubuna başlık atılarak ve isim ile soy isim alt alta, ortalanmış bir şekilde yazılarak başlanır.

Niyet mektubunun giriş kısmında kime hitap edildiği mutlaka belirtilmelidir.

Bu metnin giriş kısmında okuyucunun dikkatini çekecek olan, iddialı ve hedefe yönelik ifadelerin kullanılması önerilir.

Niyet mektubunda yazım ve imla kurallarına dikkat edilmeli, metin akademik bir dille yazılmalıdır.

Metinde kullanılan yazı stili ve boyutunun istenilen şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Bu metinde abartılı ifadelerden, sürekli olarak ben dilinin kullanılmasından ve güçsüz argümanlar sunulmasından kaçınılması önerilir.

Niyet mektubunun öz geçmişte yer almayan ancak adayı temsil eden önemli bilgileri içermesinde fayda vardır.

Niyet mektubunda neler yazılmalı?

Herhangi bir alana başvuru yapılırken yazılabilen niyet mektubunda hangi kurallara dikkat edilmesi gerektiği gibi bu metnin ne gibi hususları içereceği de sorgulanır. Dolayısıyla pek çok niyet mektubu örneği incelenerek bu metinde hangi detaylara yer verildiği öğrenilmelidir. Bir niyet mektubunda yer verilmesi gereken bilgiler ve ayrıntılar aşağıdaki gibi sıralanabilir: