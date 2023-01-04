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Noah Baumbach, Brat Pitt ve Adam Sandler’i bir araya getiriyor! Haberi bile sevenlerini heyecanlandırdı

04.01.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brad Pitt ve Adam Sandler, "Frances Ha", "Marriage Story" ve "White Noise" filmlerinin yönetmeni Noah Baumbach'ın yeni Netflix filmi için bir araya gelmeye hazırlanıyor. New York Post’ta yer alan habere göre film henüz geliştirme aşamasında. Ancak ikilinin bir araya gelişinin müjdesi bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Noah Baumbach, Brat Pitt ve Adam Sandler’i bir araya getiriyor! Haberi bile sevenlerini heyecanlandırdı

Noah Baumbach'ın Netflix'le yaptığı özel anlaşmanın bir parçası olarak yeni filmin gösterime dijital platformda gösterime girmesi bekleniyor. Filmin olay örgüsü, konusu, hatta oyuncu kadrosundaki diğer isimler şimdilik gizli tutuluyor.

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Brad Pitt Adam Sandler

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