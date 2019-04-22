Nöbet dizisi bitiyor mu? Nöbet 7. ve final bölüm fragmanı izle!

Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci'nin başrollerini oynadığı Nöbet dizisi 7. bölümüyle erken final yapacak. Show TV'de pazar akşamları ekrana gelen dizi istenilen reyting sonuçlarına ulaşamamıştı.

Antalya'da kurulan platoda çekilen Nöbet'in final bölümü fragmanı da yayınlandı. Nöbet final bölümüyle 28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

NÖBET DİZİSİ FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ziya Cevran'ın, kendisini öldürtmek isteyen kişinin Nizamoğlu olabileceğini söylediği heyecan dolu tanıtımda Elmalı halkı canlı bomba tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ziya Cevran ve Jennifer arasında silahlar çekilirken, yere yığılan Cevran'a neler olacağı merakla bekleniyor.

NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nöbet'in 21 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 7. bölümünde Elmalı'da çevre halkının sevgisini ve güvenini kazanamaya devam eden Jennifer'e büyük bir görev verildi. Uluslararası sermaye baronlarından gelen suikast emrinin hedefinde Binbaşı Barış Kalender, Yüzbaşı Yiğit Alkan ve Melik Nizamoğlu vardı. Jennifer'ın sınır dışındaki kolu Darko, seçilecek tetikçiler için Yakup Hoca ile bağlantı kurarak bu işi halletti.