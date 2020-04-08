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Nohut köfte tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bugün ne pişirsem diyenler için harika bir tarif vermeye geldik. Vejetaryenlerin de afiyetle yiyebileceği köfte tarifi var elimizde. Nohut köfte son derece leziz ve bir o kadar sağlıklı. İşte nohut köfte tarifimizin detayları...

Nohut köfte tarifi

Her gün ne pişirsem diye düşünüyor ve klasik tariflerden bir türlü uzaklaşamıyorsanız tariflerimize göz atmalısınız. Klasik köfte tarifine inat bugün nohut ile köfte hazırladık. Tadına hayran kaldık doğrusu. Yanında bir de sarımsaklı yoğurt olunca lezzeti ikiye katlandı.

Nohut köfte tarifinin yapılışı oldukça pratik. Lezzeti de yerinde... Akşam için ne pişireceğinize karar veremediyseniz kesinlikle nohut köfte tarifini denemenizi tavsiye ederiz, buyursunlar.

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut
Bir adet yumurta
Bir adet kuru soğan
2 küçük diş sarımsak
Bir su bardağı un
Bir çay kaşığı kabartma tozu
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı pul biber
Tuz
Maydanoz

YAPILIŞI

Haşlanmış nohutları robottan geçirin.
Nohut un kıvamını alınca içine dörde böldüğünüz soğanı, kabukları soyulmuş sarımsakları ve maydanozu ilave edip malzemeleri rondodan geçirin.
Tüm malzemeler karıştıktan sonra karışımı derin bir kabın içine alın.

İçine unu, kabartma tozunu, tuzu ve baharatları ekleyin.

Malzemeleri yoğurun ve köfte harcını hazır hale getirin. Harca köfte şeklini verin. Bunu yaparken elinizi sıvı yağ ile ıslatabilirsiniz.

Kızartma tavasına sıvı yağı koyun. Yağın bol miktarda olması önemli.
Kızgın yağda köftelerin rengi altın sarısına dönene kadar pişirin. Yanında sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz.

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