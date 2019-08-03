Nokia 9.1 Pureview özellikleri nasıl olacak?

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM’den alacağı söylenen Nokia 9.1 yine 5 kamera kurulumu ile gelecek. 5G özelliğini destekleyecek olan telefon daha iyi parmak izi okuyucusuna da sahip olacak. Fotoğraf çektikten sonra işleme süresinin daha da kısalacağı söylenen Nokia 9.1’in Eylül ayında tanıtılacağını düşünüyoruz.

Nokia yakaladığı başarıyı bu yıl tanıtacağı amiral gemisi modeli ile taçlandırmak istiyor. Umarız Nokia 9 modelinde yaşanan sorunlar Nokia 9.1 ile tamamen çözülür ve karşımıza amiral gemisi unvanına yakışan bir telefon ile çıkılır. Dilerseniz Nokia 9’un kamera özellikleri ile sizleri baş başa bırakalım.

Telefonda f/1.8 12 Megapiksel + f/1.8 12 Megapiksel + f/1.8 siyah beyaz 12 Megapiksel + f/1.8 siyah beyaz 12 Megapiksel + f/1.8 siyah beyaz 12 Megapiksel arka kamera yer alıyor.

Nokia 9’un ön tarafında ise 20 Megapiksellik çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön ve arka kameralar 4K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor.

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