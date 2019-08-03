Nokia 9.1 Pureview özellikleri nasıl olacak?

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM’den alacağı söylenen Nokia 9.1 yine 5 kamera kurulumu ile gelecek. 5G özelliğini destekleyecek olan telefon daha iyi parmak izi okuyucusuna da sahip olacak. Fotoğraf çektikten sonra işleme süresinin daha da kısalacağı söylenen Nokia 9.1’in Eylül ayında tanıtılacağını düşünüyoruz.
Nokia yakaladığı başarıyı bu yıl tanıtacağı amiral gemisi modeli ile taçlandırmak istiyor. Umarız Nokia 9 modelinde yaşanan sorunlar Nokia 9.1 ile tamamen çözülür ve karşımıza amiral gemisi unvanına yakışan bir telefon ile çıkılır. Dilerseniz Nokia 9’un kamera özellikleri ile sizleri baş başa bırakalım.
Telefonda f/1.8 12 Megapiksel + f/1.8 12 Megapiksel + f/1.8 siyah beyaz 12 Megapiksel + f/1.8 siyah beyaz 12 Megapiksel + f/1.8 siyah beyaz 12 Megapiksel arka kamera yer alıyor.
Nokia 9’un ön tarafında ise 20 Megapiksellik çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön ve arka kameralar 4K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor.
Fight Kulüp sosyal medyayı salladı! Şarkı büyük eleştiri aldı!
O diziyle tanındı! Burası dünyanın en güzel adası
Çadırlarda konaklayıp, gökyüzünü seyrettiler! Büyüleyen güzellik
Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme
Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti
Uzmanlardan önemli uyarı: Ağrıyan dişe kolonya basmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum