Nokia 9 Pureview iddialı geliyor

Söylenti bilgilere göre Nokia 9 Pureview, İspanya’da gerçekleştirilecek olan MWC 2019’dan önce satışta olacak. MWC 2019’un 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenleneceğini göz önüne alırsak, yeni telefon için az bir süre kaldı diyebiliriz.

Qualcomm Snapdragon 845 çipsetine sahip olan bu ürünün en dikkat çekici tarafı, arka bölümdeki 5 kameradan oluşan özel sistem. Evet, 5 kamera. Pureview takısını da göz önüne alırsak, piyasadaki kamera açısından en iddialı modellerden bir tanesi olacaktır.

Nokia 9, 5.9 inch OLED ekrana sahip, 6 ve 8GB RAM seçenekleri var. 128GB dahili depolaması ve 4150mAh pili mevcut. Ayrıca bu ürün, Nokia’nın ekranda parmak izi okuma sensörüne yer verdiği ilk telefonu. Aynı zamanda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği de var. Bitti mi, hayır.

Nokia 9’un bir de Snapdragon 855’li versiyonunun hazırlandığı söyleniyor. Ağustos ayında çıkması beklenen bu versiyonda 5G desteğinin olacağı ve kamera sensörlerinin daha gelişmiş olacağı da bildiriliyor.

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