Normal uğur böcekleri gibi görünüyorlar ama gerçek çok farklı!

Her türlü böcekten nefret eden insanlar bile uğur böceklerini görünce dayanamazlar.
Uğur böceği elinize konduğunda mutlu ve şanslı hissedersiniz. Sevimli görüntüleri vardır ve zararsızdırlar.
Uğur böceği sürüsü evinize musallat olsa bile kendinizi tehlikede hissetmezsiniz.
Öte yandan bir konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Asya uğur böcekleri, normal uğur böceklerinden farklılar.
Ana yurtları Doğu Asya olan Asya uğur böcekleri zamanla Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yayıldılar.
Asya uğur böcekleri, normal uğur böceklerine göre saldırganlar ve çok çabuk ürüyorlar. Hatta şimdilerde Güney Amerika ve Güney Afrika’da da görülmeye başladılar.
Asya uğur böcekleri farklı renklerde olduklarında başta onları tanımak güç. Onları ilk görüşte normal uğur böceklerinden ayıran şey daha büyük olmaları.
Asya uğur böcekleri ile normal uğur böcekleri arasında bir fark olup olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Aslında fark var. Asya uğur böcekleri tehlikeliler.
Asya uğur böcekleri insanları ve evcil hayvanları ısırıyorlar ve ısırıkları çok can yakıyor.
Teksas Üniversitesi’nden Dr. Alex Wild, AWN’ye “Kondukları her yeri ısırmaya çalışırlar” dedi.
Isırılmak tabii ki de istenmeyen bir şey.
Asya uğur böcekleri ayrıca evinize bıraktıkları sarı bir sıvıyla, diğer sürü üyelerini evinize davet ediyorlar.
Tek bir Asya uğur böceği sorun olmayabilir. Ancak evinize sürü dadanırsa bir probleminiz var demektir.
Sonbaharda Asya uğur böceği sürüleri kendilerine yuva ararlar ve evinizi istila ederler. Özellikle bahçeli evleri çok severler.
Louisiana Üniversitesi’nden Dr. Chris Carlton, “Başınıza bela olabilirler. Bu tür insanların evinde yaşamaya bayılır” dedi.
Asya uğur böceklerini evinizden çıkarırken dikkatli olun. Yanlışlıkla öldürmeniz halinde elinize çıkmayan bir koku bırakırlar.
Eğer evinize Asya uğur böceği sürüsü dadandıysa uzmanlar tek çözümün elektrik süpürgesi kullanmak olduğunu söylüyorlar.
Asya uğur böceklerini tanıyabilmeniz için ipuçları:
Kafalarının arkasına dikkat edin. M veya W şekli göreceksiniz.
19 tane noktaları vardır. Öte yandan ikişer veya dörder tane turuncu veya kırmızı renkte noktaları da olabilir.
Normal uğur böceklerinden çok daha büyüktürler.
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