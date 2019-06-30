Normal uğur böcekleri gibi görünüyorlar ama gerçek çok farklı!

Her türlü böcekten nefret eden insanlar bile uğur böceklerini görünce dayanamazlar.

Uğur böceği elinize konduğunda mutlu ve şanslı hissedersiniz. Sevimli görüntüleri vardır ve zararsızdırlar.

Uğur böceği sürüsü evinize musallat olsa bile kendinizi tehlikede hissetmezsiniz.

Öte yandan bir konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Asya uğur böcekleri, normal uğur böceklerinden farklılar.

Ana yurtları Doğu Asya olan Asya uğur böcekleri zamanla Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yayıldılar.

Asya uğur böcekleri, normal uğur böceklerine göre saldırganlar ve çok çabuk ürüyorlar. Hatta şimdilerde Güney Amerika ve Güney Afrika’da da görülmeye başladılar.

Asya uğur böcekleri farklı renklerde olduklarında başta onları tanımak güç. Onları ilk görüşte normal uğur böceklerinden ayıran şey daha büyük olmaları.

Asya uğur böcekleri ile normal uğur böcekleri arasında bir fark olup olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Aslında fark var. Asya uğur böcekleri tehlikeliler.

Asya uğur böcekleri insanları ve evcil hayvanları ısırıyorlar ve ısırıkları çok can yakıyor.