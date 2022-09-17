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Nostradamus’tan sonra herkes onu bekliyordu! Kör kahin Baba Vanga’nın Kral 3. Charles kehaneti gündem oldu

17.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanların Nostradamus’u olarak bilinen kör kahin Baba Vanga’nın İngiliz Kralı 3. Charles’a yönelik kehaneti gündem olmayı başardı. Dünyaya ilişkin olayları önceden tahmin eden ve öngörülerinin %80’i doğru çıkan Baba Vanga’nın kehanetlerinin hedefinde bu kez İngiltere’nin yeni Kralı 3. Charles vardı. Baba Vanga, Kral Charles’in hükümdarlığından 2046 yılına dikkat çekti.

Nostradamus’tan sonra herkes onu bekliyordu! Kör kahin Baba Vanga’nın Kral 3. Charles kehaneti gündem oldu

1911 yılında dünyaya gelen Baba Vanga dünyanın en ünlü kahinleri arasında. Baba Vanga şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması gibi birçok olayı önceden tahmin etmeyi başardı. 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü kahinin İngiltere’nin yeni Kralına yönelik kehaneti gündem yaratmayı başardı.

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“97 YAŞINA KADAR YAŞARSA...”

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Daily Star’da yer alan habere göre ünlü kahin Baba Vanga 2046 yılına dikkat çekerek Kral Charles’ın 97 yaşında kadar yaşaması durumunda çok uzun yıllar hatta sonsuza kadar hüküm sürebileceğini öngördü. Baba Vanga’nın Kral’a ilişkin tahminin temelinde ise 2046 yılına kadar insanların 100 yaşından sonra rahatça yaşayabilecekleri iddiası yer alıyordu. Ünlü kahine göre, 2046 yılında , insanların daha önce olduğundan çok daha uzun yaşamalarına yardımcı olan organ nakli ile ilgili bilim ve araştırmalardaki ilerlemeler kaydedilecek.

ANNESİNDEN BİR YIL DAHA FAZLA YAŞAMASI GEREKİYOR

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle tahtın yeni sahibi olan Kral Charles, şu anda 73 yaşında. Baba Vanga’nın dikkat geçtiği 2046 tarihinde hayatta olabilmesi için 24 yıl daha yaşaması gerekiyor. Kral o tarihte ise 97 yaşında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet
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