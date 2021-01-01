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Nostradamus’un 2021 kehanetleri kafaları karıştırdı!

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Nostradamus’un 2021 kehanetleri kafaları karıştırdı!

2020 yılının sona ermesiyle birlikte yeni yıldan beklentiler yükselmeye başladı. Oldukça zor geçen ve birçok felakete gebe olan 2020 yılının bitmesinden sonra astrologların söylemleri yeniden gündeme geldi. Kendi ölümünü bilen ünlü hekim ve astrolog Nostradamus’un 2021 kehaneti tüyleri diken diken etti.

Michel de Nostredame ya da daha tanınan ismiyle Nostradamus, 1500’lü yıllarda yaşamış ünlü bir doktor ve astrologtur. Nostradamus’un ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala bu kadar ünlü olmasının nedeni ise yaşanan tarihsel olayları önceden yazdığı dörtlüklerde bilindiğinin iddia edilmesidir. Hatta bu dörtlükler ‘Kehanet’ isimli bir kitapta toplanarak yayınlanmıştır. Nostradamus’un yazdıkları kulaktan kulağa yıllar içinde yayılarak adeta bir şehir efsanesine dönüştü. Öyle ki bu ünlü doktorun, Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olayları önceden bildiği öne sürüldü.

KORONAVİRÜSÜ BİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

KEHANET2

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının sonrasında Nostradamus’un ismi yeniden gündeme gelmişti. Hatta Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde: "İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek."

Nostradamus’un bu dörtlüğünde geçen ikizler yılı 2020, gece yaratıkları yarasa, veba koronavirüs, 7 tepeli diyar İtalya, insanların alacakaranlığı yaşlı insanlar ve toza dönüşmek ölüm olarak yorumlandı.

2021 KEHANETLERİ

KEHANET3

Ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un kehanetleri yeni yılda da dünyayı büyük felaketlerin beklediğini işaret etti. Daily Mirror'ın haberine göre Nostradamus'un kehanetlerinden 6 tanesi şöyle: 16. yüzyılda yaşayan Nostradamus' a göre Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silah da bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecek.

Kahin, zombi salgını yetmezmiş gibi 2021'de tüm dünyayı etkileyecek büyük bir kıtlık yaşanacağını da iddia etti. Nostradamus'un dünyanın sonuna dair kehanetlerine göre devasa kıtlık, depremlerin ve salgınların artmasıyla ortaya çıkacak..

Nostradamus, dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını da öne sürdü. Buna göre çoğu ülkeden kitlesel göçler başlarken, birçok devlet epey kısıtlı sayıda kalan doğal kaynaklar için amansız bir savaşa girişecek..

Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021'de korkutucu boyutlara ulaşabilir. Nostradamus, yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söyledi. Kehanetlerine göre bu süper-askerler insanlığı kurtarmak için mücadele verecek..

2021'de dünyayı bekleyen felaketlerden biri de göktaşı çarpması. Nostradamus'un kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğa felaketleri yaşanacak. Bazı bilim insanları, NASA'nın incelediği 2009 KF1 göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalı olduğunu belirtmişti. Bu ihtimal düşünüldüğünde kehanet daha da korkucu bir hal alıyor..

Kahine göre yeni yılda dünyayı kötü depremler de bekliyor. Nostradamus Amerika kıtasında büyük bir depremin etkili olacağını söyledi. Kahin hatta bu felaket için tam tarih de verdi – 25 Kasım 2021..

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