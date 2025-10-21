Mynet Trend

Nostradamus'un 2025 kehaneti korkuttu! Uzmanlar analiz etti: "Mars yıldızlara hükmettiği zaman..."

Nostradamus'un ölümünün üzerinden 458 yıl geçmesine rağmen, kehanetleri hala takipçileri tarafından yorumlanıyor. Fransız kahinin 2025 kehanetleri gündem oldu ve korkuttu.

Nostradamus'un 2025 kehaneti korkuttu! Uzmanlar analiz etti: "Mars yıldızlara hükmettiği zaman..."

Asıl adı Michel de Nostredame olan Fransız astrolog Nostradamus, 1555 yılında Les Prophéties (Kehanetler) kitabını yayınlarak dünya tarihine adını yazdırdı. İngilizce basılı nüshası yalnızca 179 sayfa olmasına rağmen kitabın gelecekteki pek çok olayı öngördüğü iddia edildi.

Nostradamus un 2025 kehaneti korkuttu! Uzmanlar analiz etti: "Mars yıldızlara hükmettiği zaman..." 1

SAVAŞ İHTİMALİ YÜKSEK

2025 yılı kehanetleri ise gündem oldu. İngiliz medyasında yer alan haberde Nostradamus'un bir savaş ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor. Nostrdamus'un, "Mars, yıldızlara hükmettiği zaman insan kanı kutsal alanı sulayacak. Doğu tarafında üç ateş yükselirken, Batı sessizce ışığını kaybedecek" sözlerinin yeni bir savaşa dair mesaj verdiği iddia edildi.

Nostradamus un 2025 kehaneti korkuttu! Uzmanlar analiz etti: "Mars yıldızlara hükmettiği zaman..." 2

Atlantik Konseyi ve RAND isimli şirketin yaptığı analizlere göre 2026'da büyük bir küresel savaş çıkma riskinin yüzde 30 seviyelerinde olduğu aktarıldı.

