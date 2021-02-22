Nostradamus’un kehanetleri yeniden gündeme geldi! Ünlü kahin o tarihe işaret etti

1566 yılında vefat eden ve 16’ncı yüzyılın öne çıkan figürleri arasında yer alan Fransız astrolog Michel de Nostredame’un hayatını konu alan belgesel ses getirdi. Nostradamus olarak bilinen Fransız fizikçi ve astrologun kehanetlerini yeniden gözden geçiren araştırmacılar dünyayı ve insanlığı bekleyen korkunç felaketlerin yaklaştığını öngördü. Üstelik bu sefer 10 Mayıs tarihi işaret edildi.

DEPREMLER GÜNLERCE SÜRECEK

Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler’in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus’un kehanetleri hakkında yayınlanan, “Nostradamus: End of Days” (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar kehanetleri gün yüzüne çıkarttı.

942 farklı kehanette bulunan Nostradamus’un kehanetleri 3793 yılına kadar sürüyor. The Sun sitesine konuşan Bobby Shailer, “İngiltere’yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek” çıkarımını yaptı.

10 MAYIS TARİHİNE DİKKAT

Nostradamus’un 10 Mayıs’ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulunduğunu söyleyen diğer Nostradamus uzmanları korkuttu. Yıl konusunda kesin konuşmaktan çekinen araştırmacılar 10 Mayıs tarihine ilişkin uyarılarını yaptı.