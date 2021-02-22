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Nostradamus’un kehanetleri yeniden gündeme geldi! Ünlü kahin o tarihe işaret etti

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Nostradamus’un kehanetleri yeniden gündeme geldi! Ünlü kahin o tarihe işaret etti

16’ncı yüzyılın en ünlü figürlerinden biri olarak kabul edilen kahin Nostradamus ile ilgili yeni bir belgesel uluslararası kamuoyunda panik yarattı. Nostradamus’un yıllar öncesinde ortaya attığı kehanetleri bir kez daha masaya yatıran uzmanlar, “Fransız kahin devasa depremlerin, mega volkanların ve üçüncü dünya savaşının yaklaşmakta olduğunu söylüyor” iddiasını gündeme getirdi.

1566 yılında vefat eden ve 16’ncı yüzyılın öne çıkan figürleri arasında yer alan Fransız astrolog Michel de Nostredame’un hayatını konu alan belgesel ses getirdi. Nostradamus olarak bilinen Fransız fizikçi ve astrologun kehanetlerini yeniden gözden geçiren araştırmacılar dünyayı ve insanlığı bekleyen korkunç felaketlerin yaklaştığını öngördü. Üstelik bu sefer 10 Mayıs tarihi işaret edildi.

DEPREMLER GÜNLERCE SÜRECEK

deprem

Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler’in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus’un kehanetleri hakkında yayınlanan, “Nostradamus: End of Days” (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar kehanetleri gün yüzüne çıkarttı.

942 farklı kehanette bulunan Nostradamus’un kehanetleri 3793 yılına kadar sürüyor. The Sun sitesine konuşan Bobby Shailer, “İngiltere’yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek” çıkarımını yaptı.

10 MAYIS TARİHİNE DİKKAT

Nostradamus’un 10 Mayıs’ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulunduğunu söyleyen diğer Nostradamus uzmanları korkuttu. Yıl konusunda kesin konuşmaktan çekinen araştırmacılar 10 Mayıs tarihine ilişkin uyarılarını yaptı.

Nostradamus kehanetlerine ilişkin araştırmalarını sürdüren Shailer, “Hükümetler hazır olmalı. Sıradaki dünya savaşı önceki iki savaştan çok daha kötü olacak. Bence birkaç yıl içinde üçüncü dünya savaşı başlayacak. Nostradamus, bu savaşın 25-29 yıl sürebileceğini ve sonrasında ufak savaşların yaşanacağını söylüyor” dedi.

güneş

Nostradamus’un yanardağların patlayacağını öngördüğünü dile getiren Shailer, özellikle ABD’deki Yellowstone Parkı’nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulunduğunu da ifade etti.

Shailer, Nostradamus’un Güneş’te büyük patlamalar yaratacağını da öngördüğünü dile getirirken, “Bu durumlar bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getirecek” diye konuştu.

Öte yandan Shailer, Nostradamus’un uzun savaşların ve doğal afetlerin ardından Dünya üzerinde binlerce yıllık barış ve huzurun geleceğini öngördüğünü dile getirdi.

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