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Koronavirüsü önceden bilen Azerbaycanlı şaman kahinin 2021 yılındaki dünya ve Türkiye kehanetleri şoke etti

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü önceden bilen Azerbaycanlı şaman kahinin 2021 yılındaki dünya ve Türkiye kehanetleri şoke etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Salgını önceden tahmin ederek büyük bir şaşkınlık yaratan Azerbaycanlı şaman kahin şimdi de pandemi bitiş tarihini açıkladı. Azerbaycanlı şaman kahine göre virüs 2022 yılına kadar devam edecek.

Azerbaycanlı şaman kahin ilk olarak 2019 yılının başında yaptığı “2020 yılında felaket bulutları hiç eksik olmayacak” sözleriyle tanınmıştı. 2020 yılında yaşananları ön görerek tahminlerde bulunan kahinin söylediklerinin çıkması üzerine tüm gözler bir kez daha kendisine çevrildi. Azerbaycanlı şaman kahinin 2021 yılı kehanetleri ise pek çok kişinin üzerine soğuk duş etkisi yarattı.

2020 YILI İÇİN NELER DEMİŞTİ?

Yılın açılışını “Felaket bulutları eksik olmayacak” sözüyle yapan Azerbaycanlı şaman kahin birlik bitecek ve ülkeler birbirinin açıklarını arayacak cümleleriyle olayı geniş çaplı olarak özetlemişti. Kahin 2020 yılı için dünya genelinde para sisteminde dengelerin değişeceğini, ABD’nin yeni başkanın Türkleri sevmeyeceğini, zam yağmurlarında önlemez bir artış olacağını, kuş ve domuz gribinden daha kuvvetli bir salgın yaşanacağını söylemişti.

2021 KEHANETLERİ

Azeri şaman şiddetli toprak sallantıları olacağını ve ilk sallantının yılın başlarında yaşanacağını açıkladı. Kahenetlerinde Türkiye’de de yer veren Azeri şaman, Joe Biden ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşeceğine dikkat çekti. Yeditepeli güzel şehir olarak tanımladığı İstanbul’un üzerinde ise kara bulutların dolaşacağını söyledi. Depremlerin yanında deniz felaketlerini vurgulayan şaman, “Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak” dedi.

Ülkelerin kendi içinde ve birbirleriyle gerilmeye başlayacağının altını çizen şaman, halkın sokakta devletle karşı karşıya geleceğinin ifade etti. Aynı zamanda toplu hayvan ölümlerini ön gören kahin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül benzeri bir olaya yaşanacağını ve Dünya Savaşı kıvılcımlarının çıkacağını ama henüz savaşa süre olduğunu belirtti.

YENİ SALGIN KAPIDA

Bizler koronavirüsün 'k'sini bilmezken Azeri Şaman bir kehanette bulundu ve dünyada büyük bir salgın olacağını ve bu salgının bir milyondan fazla can alacağını açıkladı. Salgının bitiş tarihi ise şamana göre 2022.

Azeri şaman koronavirüsün dışında yeni salgınların da habercisi oldu. Şaman, “Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yıl da bitmeyecek. Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda” dedi.

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