Koronavirüsü önceden bilen Azerbaycanlı şaman kahinin 2021 yılındaki dünya ve Türkiye kehanetleri şoke etti

Azerbaycanlı şaman kahin ilk olarak 2019 yılının başında yaptığı “2020 yılında felaket bulutları hiç eksik olmayacak” sözleriyle tanınmıştı. 2020 yılında yaşananları ön görerek tahminlerde bulunan kahinin söylediklerinin çıkması üzerine tüm gözler bir kez daha kendisine çevrildi. Azerbaycanlı şaman kahinin 2021 yılı kehanetleri ise pek çok kişinin üzerine soğuk duş etkisi yarattı.

2020 YILI İÇİN NELER DEMİŞTİ?

Yılın açılışını “Felaket bulutları eksik olmayacak” sözüyle yapan Azerbaycanlı şaman kahin birlik bitecek ve ülkeler birbirinin açıklarını arayacak cümleleriyle olayı geniş çaplı olarak özetlemişti. Kahin 2020 yılı için dünya genelinde para sisteminde dengelerin değişeceğini, ABD’nin yeni başkanın Türkleri sevmeyeceğini, zam yağmurlarında önlemez bir artış olacağını, kuş ve domuz gribinden daha kuvvetli bir salgın yaşanacağını söylemişti.

2021 KEHANETLERİ

Azeri şaman şiddetli toprak sallantıları olacağını ve ilk sallantının yılın başlarında yaşanacağını açıkladı. Kahenetlerinde Türkiye’de de yer veren Azeri şaman, Joe Biden ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşeceğine dikkat çekti. Yeditepeli güzel şehir olarak tanımladığı İstanbul’un üzerinde ise kara bulutların dolaşacağını söyledi. Depremlerin yanında deniz felaketlerini vurgulayan şaman, “Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak” dedi.