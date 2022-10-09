Nükhet Duru Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na böyle seslendi: Böcük başkanım...

59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık maraton sona erdi. Festivalde kazananlar belli olurken ödül gecesinde sahne alan sanatçı Nükhet Duru, sahnede söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı sahne performansına başlamadan önce mikrofonu eline aldı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Duru kendisini dinleyen kalabalığa dönerek; "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya'ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz" diye seslendi.

Duru'nun sahneden söylediği bu sözler seyirciden büyük bir alkış aldı.

