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Nükhet Duru İzmirliler için söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Nükhet Duru, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda İzmirli hayranlarıyla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin salgına karşı alınan yoğun önlemler altında düzenlediği konseri, sadece internet üzerinden kayıt yaptıran ilk bin kişi izledi.

Nükhet Duru İzmirliler için söyledi

Sanatçı Nükhet Duru, normalleşme süreci kapsamında İzmirli müzikseverlerle bir araya geldi. İzmir'i çok özlediğini söyleyen Duru, pandemi sürecinde internetten canlı konser verdiğini fakat alkış seslerini duymadan kendini çok tuhaf hissettiğini söyledi. Nükhet Duru kendisini dinlemeye gelenlere “Bizim ilacımız alkışlarınız ve sizlersiniz” diye seslendi.

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MASKESİZ GİRİŞE İZİN VERİLMEDİ

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konser, corona virüsü önlemleri altında yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi konser öncesi oturma alanlarını fiziksel mesafe koşullarını dikkate alarak belirledi. İnternet üzerinden kayıt yaptıran ilk bin kişinin izleme şansı bulduğu konsere giriş öncesi tüm konuklara ateş ölçümü yapıldı ve içeriye maskesiz girilmesine izin verilmedi.

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