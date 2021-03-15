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Nükhet Duru'nun 'Duru Olmak' belgeseli için yayın durdurma kararı

15.03.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Nükhet Duru'nun 'Duru Olmak' belgeseli için yayın durdurma kararı

19 Şubat'ta yayınlanan ve Nükhet Duru'nun "Hikayesi Var" albümünü odağına alan "Duru Olmak" adlı belgesel yayınlandıktan hemen sonra taraflar arasında bir telif sorunu ortaya çıkmıştı. Netflix, her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.

Nükhet Duru'yu bilinmeyen yönleriyle ele alan 'Duru Olmak', 19 Şubat'ta Netflix Türkiye'de yayınlanmıştı. Duru'nun "Hikayesi Var" albümünü odağına alan belgesel yayınlandıktan hemen sonra taraflar arasında bir telif sorunu ortaya çıkmıştı.

Yönetmen Mustafa Tunç (Mu Tunç),belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını iddia ederek, hakkının yendiğini söylemişti. Tunç belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını ifade etmişti.

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'DURU OLMAK'A YAYIN DURDURMA KARARI

Raninitv'nin haberine göre; Netflix, her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.

Kararın ardından konuyla ilgili şu resmi açıklama yapıldı:

Netflix olarak, birlikte çalıştığımız tüm oyuncu ve yapım ekibinin haklarını korumak her zaman bizim önceliğimiz. Bahsi geçen durumu derinlemesine inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık.

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Netflix
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