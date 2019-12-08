Nur Fettahoğlu'ndan samimi itiraf!

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, yaklaşık 6 sene önce iş adamı Levent Veziroğlu ile dünyaevine girmişti. Çiftin kızları Elisa Güzin, 2016 yılında dünyaya gelmişti.

Oyuncu, MAG Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Samimi açıklamalarda bulunan Fettahoğlu, bilinmeyenlerini anlattı. Fettahoğlu, her bir deneyimle değiştiğini, geliştiğini ve öğrendiğini dile getirdi.

"KÜLLERİMDEN YENİDEN VAR ETMEYE ÇABALIYORDUM"

Oyuncu, "Kendimi fazla eleştiririm, hatta biraz çok döverim. Anka Kuşu misali, içimde kendimi yakıyor, küllerimden yeniden var etmeye çabalıyordum. Şimdi Nur’a daha yakınım, savaşmak ve mücadele etmek yerine, hak verip, onunla hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fettahoğlu, kızı Elisa’nın hem oyun arkadaşı, hem dostu, hem de suç ortağı olduğunu söyledi.

"SIRTINDAKİ EL OLUYORUM"

Oyuncu, "Bir birey olduğunu unutmadan, özgün ve olgun davranmasını sağlayan, aynı zamanda da kendi fikirlerini empoze etmeyen bir ebeveyn olmaya çalışıyorum. Sırtındaki el, ruhundaki güç oluyorum. Bir yandan, bana ihtiyaç duyduğunda orada olmaya, bir yandan da sağlıklı bir mesafe kurmaya çabalıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda anne olmakla ilgili, "Boyut değiştirdim diyebilirim. Sevme şeklim değişti. Derindeki Nur'a kavuştum" ifadelerini kullanmıştı.

