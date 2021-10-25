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Nur Fettahoğlu’nun asıl mesleği duyanları şaşırtacak cinsten

25.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girdiği her rolün hakkını veren oyuncu Nur Fettahoğlu son olarak Kağıt Ev dizisinde Aylin rolünde yer almıştı. Oyunculukta oldukça yetenekli olan Fettahoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz?

Nur Fettahoğlu’nun asıl mesleği duyanları şaşırtacak cinsten

Aşk-ı Memnu’da Peyker, Muhteşem Yüzyıl’da Mahidevran Sultan rolüyle adeta hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu girdiği her rolün hakkını veren isimler arasında yer alıyor. Gençliğinde bambaşka bir iş yapan güzel oyuncunun asıl mesleği duyanları şaşırtacak cinsten. İşte Nur Fettahoğlu’nun asıl mesleği ve hakkındaki diğer bilgiler…

NUR FETTAHOĞLU’NUN ASIL MESLEĞİ NE?

41 yaşındaki yetenekli oyuncu Nur Fettahoğlu, hafızalara Aşk-ı Memnu’da Peyker, Muhteşem Yüzyıl’da Mahidevran Sultan rolüyle kazındı. Son olarak Kağıt Ev dizisinde yer alan oyuncu, her rolün hakkını veren isimler arasında yer alıyor. Peki Fettahoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Verdiği bir röportaj oyunculuktan önceki mesleğini açıkladı. Güzel oyuncu meğer ablası gibi bankacılık yapmış. Aslında bankacı olan oyuncunun işte hakkındaki diğer bilgiler….

Nur Fettahoğlu’nun asıl mesleği duyanları şaşırtacak cinsten

“AİLEM OYUNCULUĞA İZİN VERMEDİ”

Haliç Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı’nda okuyan Nur Fettahoğlu, iş hayatına bankacı olarak adım atmış. Fettahoğlu, o süreçte yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf… ‘Sen de bankacı olacak mısın’ diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım. Piyon gibiydim, kendini övmek gibi olmasın ama becerikliydim. Hızlıyım diye hangi bölümde bir ihtiyaç olsa, destek için oraya yönlendirirlerdi. Bir de sabit durabilen biri değilim, çok çabuk sıkılırım. İçeride sürekli hareket halindeydim.”

Nur Fettahoğlu’nun asıl mesleği duyanları şaşırtacak cinsten

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize’ye göç etmiştir.

Beşiktaş Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. Oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki "Peyker Yöreoğlu" rolüyle yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynadı. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Mahidevran Sultan"ı canlandırmıştır. Bu dizideki rolüyle yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide "Doç. Dr. Şafak Günay" karakterini canlandırmıştır. Filinta dizisinde Boris Zaharyas'ın can düşmanı "Süreyya" rolünde yer almıştır.

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Nur Fettahoğlu
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