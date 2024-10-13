Nur Sürer, İstanbul Sözleşmesi mesajı verip ödülünü Yılmaz Güney'e adadı! Akla Nebahat Çehre geldi

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanışı geçtiğimiz akşam yapıldı. 61. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nde ödüller de dağıtıldı.

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez’in yaptığı gecede 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer ve "Ayşe" filmindeki rölüyle Binnur Kaya’nın oldu.

Ünlü oyuncu "45 yıllık oyunculuk hayatımda, yolcu bana dokunan bütün yönetmenleri kaybettik. Onlar ışıklar içinde uyusun. Bu ödülü, biz sinemacıların en kıymetlisi, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi.

"Bu ödülü değersizleştirilmeye çalışılan en kıymetli ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" diyen Sürer daha sonra kadın şiddete tepkisini göstererek "İstanbul sözleşmesi yaşatır" dedi.

Ancak bu sözler sosyal medyayı ikiye böldü. Nur Sürer X'in en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Bunun sebebi ise Yılmaz Güney'in zamanında Nebahat Çehre'ye uyguladığı şiddet idi.

Yıllar önce Nebahat Çehre hakkında çıkan bir gazete haberi paylaşılarak Nur Sürer eleştirildi.