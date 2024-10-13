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Nur Sürer, İstanbul Sözleşmesi mesajı verip ödülünü Yılmaz Güney'e adadı! Akla Nebahat Çehre geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 15:26
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Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan Nur Sürer ödülünü Yılmaz Güney için aldığını söyledi. Konuşmasının sonunda ise "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" mesajı verdi. Ancak bu hareket sonrası akla Yılmaz Güney'in yıllar önce Nebahat Çehre'ye uyguladığı şiddet geldi.

Nur Sürer, İstanbul Sözleşmesi mesajı verip ödülünü Yılmaz Güney'e adadı! Akla Nebahat Çehre geldi

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanışı geçtiğimiz akşam yapıldı. 61. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nde ödüller de dağıtıldı.

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez’in yaptığı gecede 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer ve "Ayşe" filmindeki rölüyle Binnur Kaya’nın oldu.

Ünlü oyuncu "45 yıllık oyunculuk hayatımda, yolcu bana dokunan bütün yönetmenleri kaybettik. Onlar ışıklar içinde uyusun. Bu ödülü, biz sinemacıların en kıymetlisi, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi.

"Bu ödülü değersizleştirilmeye çalışılan en kıymetli ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" diyen Sürer daha sonra kadın şiddete tepkisini göstererek "İstanbul sözleşmesi yaşatır" dedi.

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Ancak bu sözler sosyal medyayı ikiye böldü. Nur Sürer X'in en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Bunun sebebi ise Yılmaz Güney'in zamanında Nebahat Çehre'ye uyguladığı şiddet idi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne damga vurdular Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne damga vurdular

Yıllar önce Nebahat Çehre hakkında çıkan bir gazete haberi paylaşılarak Nur Sürer eleştirildi.

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Nur Sürer
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