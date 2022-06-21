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Nur Tuğba Namlı hamile mi? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba kimdir, kaç aylık hamile?

21.06.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Tuğba Namlı hamile mi? Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte sunduğu magazin programıyla bilinen ünlü ismin hamile olduğu öne sürüldü. Birçok kişi söz konusu iddialar sonrası arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba kimdir, kaç aylık hamile? İşte Neler Oluyor Hayatta magazin programının sevilen sunucusu ile ilgili merak edilenler...

Nur Tuğba Namlı hamile mi? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba kimdir, kaç aylık hamile?

Nur Tuğba Namlı hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ile birlikte magazin gündemini yorumluyor. Ünlü ismin hamile olduğu iddia edildi. Neler Oluyor Hayatta programını izleyen birçok kişi konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Nur Tuğba Namlı hamile mi? İşte Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın biyografisi...

NUR TUĞBA NAMLI HAMİLE Mİ?

Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğu iddia edildi.

Nur Tuğba Namlı henüz hamile olduğuna dair iddialara üzerine açıklamada bulunmadı.

Nur Tuğba Namlı tarafından açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMI SUNUCUSU NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

Nur Tuğba Namlı Balıkesir Üniversitesi'ni bitirmiştir.

'Var Mısın Yok Musun' yarışması ile adından söz ettiren Nur Banu Namlı ardından Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY

Nur Tuğba Namlı, Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.

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Hakan Ural Nur Tuğba Algül
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