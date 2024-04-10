Nur Viral'e mesaj yağınca açıklama yaptı! "Sattığın cinsel gücü arttırıcı ürünler..."

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'ı sunan Nur Viral sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim.

Nur Viral bir süredir kendisine gelen mesajlar görünce dolandırıcıların adını ve sesini kullandığını fark etti.

Sunucuya "Sattığın cinsel gücü arttırıcı ürünler boş efendim yazık ya sahte ürünlerle milleti kandırıyorsun" mesajları geldi.

Nur Viral ise açıklama yaparak "Bu mesajdan o kadar fazla aldım ki bir açıklama gereği duydum. Sosyal medyada hem yüzümü hem de sesimi kullanarak bazı dolandırıcılar gıda takviyeleri satıyor ve inanıp alan tüketiciler oluyor. Benim bu ürünlerle uzaktan yakından ilgim yok" dedi.







