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Nur Yerlitaş canlı yayında Hadise'den özür diledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise, annesinin intihar girişimi hakkında canlı yayında bilgi verdiği için modacı Nur Yerlitaş'a tepki göstermişti! Hadise, Yerlitaş'ın canlı yanında özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Yerlitaş'tan o açıklamalar sonrası özür geldi.

Nur Yerlitaş canlı yayında Hadise'den özür diledi!

Nur Yerlitaş, şarkıcı Hadise’nin bundan üç gün önce yaptığı şartlı barışma açıklaması sonrasında 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak bazı açıklamalarda bulundu.

Hadise’nin kardeşlerinden birinin kendisini telefonla aradığını ve intihar teşebbüsü sonrasında annelerinin başka bir hastaneye geçmesi için kendisinden ricacı olduklarını söyleyen modacı Nur Yerlitaş, ailenin taşımak istediği hastanenin başhekimini gecenin ikisinde aradığını ve yengesinin de ameliyat olduğu aynı hastaneye aldırdığını söyledi.

“BEYİN KANSERİM NEDENİYLE BÖYLE KONUŞTUM”

Yerlitaş: “Ancak o süreçte Hadise değil ama kardeşlerinden birine kızmıştım ve Hadise’nin Acun vasıtasıyla beni araması ve özür dilemesine rağmen sadece üç hafta sonra bir televizyon kanalına canlı yayında bağlandım ve anneleriyle ilgili o talihsiz açıklamayı yaptım.

Sizi tüm şerefimle temin ederim o sıra neler söylediğimi bilmiyorum, sadece kızgınlığım ve o sıra yaşamakta olduğum beyin kanseri rahatsızlığım nedeniyle böyle konuştum.

Bana bu açıklamayı yaptıran hastalığımdı… Hadise’nin barış şartının canlı yayında özür dilemem olduğunu okudum ve ben de canlı yayında özür diliyorum. Hadise’den milyonlarca defa özür diliyorum…”

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Nur Yerlitaş Nur Yerlitaş hadise

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