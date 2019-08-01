MAGAZİN

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yıl Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından o döneme dair yeni bir kare paylaştı.

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Ağustos ayında olduğu ameliyatın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yerlitaş, sevenlerini bu fotoğraflarla korkutmuş ve takipçileri yaşanan bu gelişme sonrasında ünlü modacıya geçmiş olsun dileklerini göndermişti. Yerlitaş daha sonra bir ameliyat daha geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu.

Yaşadığı bu talihsiz sağlık sorunları sonrasında eski sağlığına kavuşan Nur Yerlitaş, sosyal medyada eski dönemlere ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü 2018 yılında geçirdiği ilk beyin ameliyatı sonrasında çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Bu kareye ‘Tam bir yıl oldu birinci ameliyatım’ notunu düşen Yerlitaş takipçilerinden bol miktarda geçmiş olsun dileği aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Tam bir yıl oldu Birinci ameliyatim????

Nur (@nuryerlitas)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Nur Yerlitaş ameliyat

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