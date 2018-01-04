Nuray Hafiftaş'ın doktorundan açıklama! Sağlık durumu nasıl?

Kısa süre önce kanser teşhisi konarak hastanede tedavi aldığı öğrenilen Nuray Hafiftaş’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Hakan Karagöl, Nuray Hafiftaş’ın son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti. “Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.” dedi.

Onkolojiyi, hasta, hasta yakınları ve doktorların birlikte çıktığı bir yol olarak tanımlayan Karagöl, “Doktor burada yol göstermez, hastayla beraber yoluna devam eder. Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanımın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş’ın yanında olmaları gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.