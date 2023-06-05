Nurgül Yeşilçay 16 kio verdi! "Bildiğiniz aç kaldım" diyerek diyetini anlattı

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay son haliyle dikkat çekti. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "16 kilo verdim" diyerek diyetinden bahsetti.

Yıllara meydan okuyan oyuncu "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" dedi.

"BODRUM ÇOK KALABALIK"

Tatile planına dair de konuşan Yeşilçay, "Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum'u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul'dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum" dedi. (SnobMagazin)

