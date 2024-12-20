Nurgül Yeşilçay başını örtüp camii gezdi! O hali gündem oldu

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay aldığı ve verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. Yaz tatilinde verdiği kiloları geri alan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçay, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti ve bu karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncu bu kareleriyle beğeni topladı. Nurgül Yeşilçay'ın pozlarına 'her hali güzel', 'tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay, üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.