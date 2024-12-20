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  4. Nurgül Yeşilçay başını örtüp camii gezdi! O hali gündem oldu

Nurgül Yeşilçay başını örtüp camii gezdi! O hali gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 14:52
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Son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı 'Alanur Yıldız' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde aldığı ve verdiği kilolarla gündemde. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Yeşilçay'ın başını örtüp verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

Nurgül Yeşilçay başını örtüp camii gezdi! O hali gündem oldu

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay aldığı ve verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. Yaz tatilinde verdiği kiloları geri alan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçay, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti ve bu karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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YORUM YAĞDI
Güzel oyuncu bu kareleriyle beğeni topladı. Nurgül Yeşilçay'ın pozlarına 'her hali güzel', 'tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

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Nurgül Yeşilçay, üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Nurgül Yeşilçay
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