MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Sevgilisi Necati Kocabay’la Nişantaşı'nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, “Aşktan gözlerim parlıyor” itirafında bulundu.

Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı!

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’la Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "İkinci kez anne olmayı ister misiniz?" sorusuna, “Çocuk büyütmek zor, çalışırken vicdan yapıyorsun.

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Doğru düşünüp karar vermek lazım” dedi. “Aşktan gözlerim parlıyor” Necati Kocabay’la ilişkisi hakkında da konuşan Nurgül Yeşilçay, "Aşktan gözlerim parlıyor" dedi. Yeşilçay, evlilikle ilgili, “Evleneceğim ama yakın bir zaman mı bilmiyorum. Haberiniz olur” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Necati Kocabay

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