MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'dan aşk öpücüğü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay uzatmalı sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından öpücükle kutladı.

Nurgül Yeşilçay'dan aşk öpücüğü!

Geride bıraktığımız yılın Haziran ayında yaşadıkları ilişkiyi doğrulayan yapımcı Necati Kocabay’ın oyuncu Nurgül Yeşilçay’la olan aşkı dolu dizgin devam ediyor. İki yılı aşkın bir süredir devam eden birlikteliklerini gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden ikili geride bıraktığımız yılın son aylarında muhabirlerin karşısına çıkmaya başlamış ve aşklarını ilan etmişlerdi.

İkiliden Nurgül Yeşilçay bu defa sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu gözler önüne serdi. Sevgilisini öperken görülen Yeşilçay bu fotoğrafın üzerine; “İyi ki doğdun öpücüğü gelsin aşkıma” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay instagram Necati Kocabay

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