Nurgül Yeşilçay’dan beklenen fotoğraf geldi: "Rejime başlıyorum yine"

Sosyal medyada 7’den 70’e herkesin katıldığı '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımı hız kesmeden devam ediyor. 20’li yaşlarından fotoğraf paylaşarak şaşırtan isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

1976 doğumlu olan Nurgül Yeşilçay, izleyici karşısına ilk olarak 1998 yılında İkinci Bahar dizisi ile çıkmıştı. O yıllarda 22 yaşında olan oyuncu, büyük dikkat çekmişti. Sonrasında pek çok başarılı işe imza atan Nurgül Yeşilçay, şimdi Fox TV’nin Kefaret dizisi ile ekranlarda.

Nurgül Yeşilçay, o günlerdeki zayıflığına atıfta bulunarak “Vallahi zayıfmışım ya, rejime başlıyorum yine” sözleriyle güldürdü.

