MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sinyali!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Yeşilçay, hızlıca araca binerken basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sinyali!

“Sizin için 2018 nasıl geçti? “ sorusuna Nurgül Yeşilçay, “ Ben bu yıldan hiç bir şey anladım, çabuk geçti ama hayatımın aşkını buldum çok mutluyum“ dedi.

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2004 yılında evlendiği meslektaşı Cem Özer’den 6 yıl sonra boşanan Nurgül Yeşilçay’a “Tekrar evlenmeyi düşüyor musunuz? Necati beyden böyle bir teklif geldi mi ?” sorusuna “ Bilmem Necati’ye sorun biraz da sen konuş “ diyerek kendisini bekleyen araca bindi.

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Necati Kocabay ise evlilik konusu kendisine sorulunca, “İnşallah bu yıl” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Necati Kocabay

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