Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sinyali!

“Sizin için 2018 nasıl geçti? “ sorusuna Nurgül Yeşilçay, “ Ben bu yıldan hiç bir şey anladım, çabuk geçti ama hayatımın aşkını buldum çok mutluyum“ dedi.

2004 yılında evlendiği meslektaşı Cem Özer’den 6 yıl sonra boşanan Nurgül Yeşilçay’a “Tekrar evlenmeyi düşüyor musunuz? Necati beyden böyle bir teklif geldi mi ?” sorusuna “ Bilmem Necati’ye sorun biraz da sen konuş “ diyerek kendisini bekleyen araca bindi.



Necati Kocabay ise evlilik konusu kendisine sorulunca, “İnşallah bu yıl” dedi.



