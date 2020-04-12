Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan’la böyle dalga geçti

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayacınca alay konusu oldu.

Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.

Özaslan ile dalga geçen isimlerden birisi de usta oyuncu Nurgül Yeşilçay’dı. Yeşilçay, Özaslan ile dalga geçti.

Nurgül Yeşilçay paylaşımında “Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. French toast’un Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?”‬ diyerek Özarslan'ı ti'ye aldı.

