Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan’la böyle dalga geçti

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayacınca alay konusu oldu.
Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.
Özaslan ile dalga geçen isimlerden birisi de usta oyuncu Nurgül Yeşilçay’dı. Yeşilçay, Özaslan ile dalga geçti.
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Nurgül Yeşilçay, Sahanda Yumurta diyemeyen Duygu Özaslan’ı böyle tiye aldı... . . Nurgül Yeşilçay, “Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. French toast’un Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?” . . . Duygu Özaslan’ın videosu için kaydırın... . . #nurgülyeşilçay #nurgulyesilcay #duyguozaslan #magazin #sahandayumurta #pazarkahvaltısı #pazarkahvesi #pazarkeyfi #magazin #magazinhaberleri #magazingündemi #yumurtalıekmek
Nurgül Yeşilçay paylaşımında “Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. French toast’un Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?” diyerek Özarslan'ı ti'ye aldı.
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