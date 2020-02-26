Nurgül Yeşilçay'ın büyük heyecanı

Bir süredir yeni bir proje haberi ile gündeme gelmeyen Nurgül Yeşilçay, setlere verdiği arada yine sanatçı yönünü ortaya koydu ve bir resim sergisi hazırlığına girişti.

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı resimlerinin belirli bir olgunluğa eriştiğine inanan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla müjdeli haberi verdi ve sevenleriyle buluşmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeşilçay, 80 binin üzerinde beğeni alan son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sergi için son hazırlıklar… Benim kadınlar 11 Mart-12 Nisan tarihlerinde güzeller güzeli #anemaszindanları nda olacak”



