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Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer'in ilginç evlilik açıklaması şaşırttı! 'En büyük başarım...'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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Beş kez nikâh masasına oturan oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura Özer'le konuk olduğu bir programda yaptığı evliliklerle ilgili ilginç açıklamalar da bulundu. Pınar Dura Özer'le evli olan Özer, önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer'in ilginç evlilik açıklaması şaşırttı! 'En büyük başarım...'

5'inci evliliğini yapan televizyoncu ve oyuncu Cem Özer, "Pembe Masa" programında samimi açıklamalarda bulundu. Programda, Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile yaptığı önceki evliliklerinden bahseden Özer, Nurgül Yeşilçay ile 2004'te evlenip 2010'da boşandıklarını hatırlattı.

nurgül cem

"ÇOK İYİ ARKADAŞ OLDUK"

Cem Özer, Sebla Pekcan'dan Cemre isminde bir kızı ve Nurgül Yeşilçay'dan Osman Nejat adında bir oğlu olduğunu belirterek, "En büyük başarım boşanmak. Ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu" şeklinde konuştu.

Önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak tanımlayan Özer, Pınar Dura ile birbirlerine hâlâ aşık olduklarını dile getirdi.

Özer, "Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir araya gelip güzel vakit geçirebiliyoruz. Pınar'la şu an çok mutluyum" diyerek duygularını ifade etti.

cem nurgül

Cem Özer, Pınar Dura ile 2017'den beri evlidir.

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