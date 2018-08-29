MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablalarıyla birlikte İzmir'de açtığı 'Yeşilçay Moda'ya haciz geldi.

Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay'ın sahibi olduğu 'Yeşilçay Moda' adlı gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı. Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay, yaşananlar sonrasında şok yaşadı. Hacer Yeşilçay, bu durumdan kardeşi Nurgül Yeşilçay'ın haberi olmamasını istese de şirket sahibi ünlü oyuncu olduğu için tansiyon yükseldi.

VİTRİN TOPLANDI

Haciz bildirimi yapılmadan mağazadaki çalışanlar vitrindeki pahalı gelinlikleri topladı, "Bizim değil, yan mağazanın" diyerek dükkandan çıkardı. İcra memuru ve avukatlık bürosu yetkilisi tek tek malları kayıt altına aldı.

Yaşanan tam bu gelişmelerin ardından Nurgül Yeşilçay'a ait olduğu tespit edilen 8 tapu, motosiklet ve banka hesabına haciz işlemi yapılırken, ikamet adresindeki evine de fiili haciz kararı alındı.

2 YILDIR ÖDEMİYOR

Zaman zaman mağazaya gelen ve kataloglarında yer alan Yeşilçay, resmi olarak üzerinde görünen şirket nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, borcu bulunduğu gelinlik imalatçısına ödemeyi iki yıla yakın bir süredir yapmadığı belirtildi. (Yeni Asır)

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