Nurgül Yeşilçay’ın regl izniyle dalga geçince sosyal medyada gündem oldu!

Kafa dergisi medyada örnek olacak bir öncü harekete imza attı ve kadın çalışanlarına regl dönemlerinde izin verdiklerini “Kafa’da artık regl izni var” tweet’iyle duyurdu. Derginin bu hareketi medya sektöründe büyük takdir toplarken ve birçok kadın tarafından alkışlanırken ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan beklenmedik bir çıkış geldi.

Yeşilçay tweet’in altına “Dergide kadın çalışan var mı ki” diye sordu. Oyuncuya bir takipçi derginin yayın yönetmeninin kadın olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Yeşilçay’dan bir ilginç çıkış daha geldi ve oyuncu “Aaaa çok şaşırdım gerçekten, dergi testereron kokusundan okunmuyor! Teşekkürler! Hayırlısı ayrıca” yazması ise okuyanları şaşırttı.

DERGİDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bunun üzerine derginin yayın yönetmeni Nurgül Yeşilçay’a şu yanıtları verdi:

“Nurgül Hanım merhaba, ‘Kafa Dergisi'nde kadın çalışıyor mu?’ diye sormuşsunuz. Eşitlik meselesi sadece sayılardan ibaret değil ama madem sormuşsunuz derginin kurulduğundan beri genel yayın yönetmenliğini yapan bir kadın olarak gururla yanıtlayayım: 5 editörümüz var, 4'ü kadın... Sosyal medya yöneticimiz kadın, reklam direktörümüz kadın, 2 asistanımız var ikisi de kadın! Ve bu öyle sembolik rakamlardan ibaret de değil; bütün yönetim kadrolarında varız, inisiyatif sahibi, karar merciyiz. Kafa’da kadınlar çalışmıyor, Kafa’yı zaten kadınlar yapıyor. Ve #reglizni bizim için çok önemli bir haktı, bu hakkı alıp, bunun duyurusunu gururla yaptığımız bir metnin altına yazdığınız yorumu üzülerek okuduk. Sanırım derginin kapağında yazan o ayki yazar isimlerini kadın/erkek diye sayarak bu yorumu yaptınız. Başta da ifade ettiğim gibi biz “eşitlik” meselesi için özel dosyalarımızla, kapaklarımızla yazan/ çizen isimlerin cinsiyet sayısından daha fazlası için uğraşan bir grubuz. Bir gün sizi de bu yolda yanımızda görmek dileğiyle... Sevgiler.”

