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Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

06.03.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Fox Tv’nin sevilen dizilerinden Kefaret’te başrolü Mert Fırat’la paylaşan Nurgül Yeşilçat, setten güldüren bir fotoğraf paylaştı.

Fox TV’de pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisi, hikayesindeki ağır drama karşın, kamera arkasında bambaşka bir durumla sosyal medyanın gündemine geliyor. Dizinin Zeynep’i Nurgül Yeşilçay’ın esprili kişiliği nedeniyle sette eğlenceli ve keyifli anların yaşandığı da yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkmakta.

NURGÜL YEŞİLÇAY: 'HER HAFTA BIKTIK YA'

Nurgül Yeşilçay’ın paylaşımlarına düştüğü esprili notlarla güldüren fotoğraflara bir yenisi daha eklendi! Oyuncu, herkesin baygın vaziyette durduğu poza tek tek fotoğraftakileri de etiketleyerek paylaştı.

Nurgül Yeşilçay’ın “Her hafta test olmaktan bıhdık yaa” sözleri ise Kefaret’teki DNA testleri için söylenen bir söz olarak yorumlandı.

nurgulyesilcay-set

Dizide kızı kaçırılan ve yıllar sonra bulan Zeynep olarak izleyiciye duygusal anlar yaşatan Nurgül Yeşilçay’a dizide Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli gibi isimler eşlik ediyor.

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Nurgül Yeşilçay
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