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  4. Nurgül Yeşilçay kuaföre koştu! 'Sabah namazına...'

Nurgül Yeşilçay kuaföre koştu! 'Sabah namazına...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kuaför randevusuna giderken çektiği bir selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı.

Nurgül Yeşilçay kuaföre koştu! 'Sabah namazına...'

'Normalleşme takviminin’ açıklanmasının ardından herkes plan yapmaya başladı. AVM’lerin açılması ve kuaförlerin müşteri kabulüne başlamasıyla birlikte sokaktaki kalabalık da arttı.

Kuaförlerin çalışmaya başlamasıyla birlikte ilk güne randevusunu alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaşadığı heyecanı ortaya koydu. Ev karantinası döneminde yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini mutlu eden Yeşilçay bu defa kendi mutluluğunu takipçilerinin beğenisine sundu.

nurgul-instagram

Kuaföre gitmeden önce çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaşan Yeşilçay şunları yazdı:

“Kuaföre gidiyorum, heyecandan ağlıyorum kız… Keşke sabah namazına müteakip alsaydım randevuyu zaman geçmiyor...”

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