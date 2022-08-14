Nurgül Yeşilçay yeğeninin düğününde kendinden geçti! "Ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı"

Bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yeğeni Buse Çelik’in düğününde oynadığı anları Instagram hikayesinde paylaşan Yeşilçay kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.

Hem göğüs hem de bacak dekoltesi olan elbisesiyle gece boyunca oynayan Yeşilçay düğünden karelerini paylaşarak şunları yazdı:

"Geçen gün canım yeğenim, ilk göz ağrım Buse'yi evlendirdik. Damadımız Fransız dünya tatlısı. Uluslarası bi düğün oldu, fıkra gibiydi. Ben iki metre kirpik takmayı ihmal etmedim! Bulmuşum fırsatı kaçırmam. Önce ufak ufak başlayan gecede tabii ki ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı. Her şeye rağmen bulup buluşturup İzmir'e styling yapıp gönderen süper ekip teşekkürler."



