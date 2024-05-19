Nuri Alço bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu... Yaptığı yeni paylaşım gündem oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.
Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen oyuncuya kalp pili takılmıştı.
Uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan Alço, geçtiğimiz günlerde aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Alço'dan yeni bir paylaşım geldi. Alço, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini izlediği anı paylaştı.