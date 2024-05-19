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Nuri Alço bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu... Yaptığı yeni paylaşım gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.05.2024 17:06
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine kalp pili takılan Alço, geçtiğimiz günlerde aylar sonra ilk kez görüntülendi. Alço, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Nuri Alço bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu... Yaptığı yeni paylaşım gündem oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

nuri alço

Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen oyuncuya kalp pili takılmıştı.

AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan Alço, geçtiğimiz günlerde aylar sonra ilk kez görüntülendi.

nurialçoson

Alço'dan yeni bir paylaşım geldi. Alço, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini izlediği anı paylaştı.

Vitrin


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Nuri Alço
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