Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?

Nuri Alço’nun evlilik haberinin magazin gündemini meşgul etmesinin ardından herkes Nuri Alço eşi Burcu Sezginoğlu’nu merak etmeye başladı. Yeşilçam’ın usta aktörleri arasında yer alan ve sayısız filmde rol alan Nuri Alço bir süredir Burcu Sezginoğlu ile bir beraberlik yaşıyordu. Nihayet beklenen nikah haberi geldi ve çift evlendi. Peki, Nuri Alço’nun evlilik yaptığı Burcu Sezginoğlu kimdir kaç yaşında?
11 yıldır aşk yaşayan Nuri Alço ile Burcu Sezginoğlu sade bir nikah ile dünyaevine girdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Burcu Sezginoğlu ve Nuri Alço’nun nikahına basın mensupları kabul edilmedi. Mart ayında Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu’na evlenme teklif etmişti.
Nuri Alço ile evliliğinin ardından “Burcu Sezginoğlu kaç yaşında?” sorusu sorulmaya başladı. Burcu Sezginoğlu yaşı 36’dır. Nuri Alço ile Burcu Sezginoğlu arasında 33 yaş fark bulunuyor. Aynı zamanda “Burcu Sezginoğlu ne iş yapıyor?” sorusu da gündemde. Burcu Sezginoğlu’nun ticaretle uğraştığı biliniyor.
Çok konuşulan evliliğinin ardından “Nuri Alço kaç doğumlu?” sorusu sorulmaya başladı. Aslında insanlar, çiftin arasındaki yaş farkını merak ettikleri için “Nuri Alço kaç yaşında?” sorusunu soruyor. Nuri Alço yaşı 69’dur. Nuri Alço yaş olarak eşinden 33 yaş büyüktür. Eskişehir’de dünyaya gelen Nuri Alço filmleri ile büyük bir şöhrete kavuştu. Filmlerinde canlandırdığı karakterler dolayısıyla uzun yıllardır Nuri Alço gazoz içeceğiyle özdeşleşti.
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