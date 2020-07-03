Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?

Nuri Alço’nun evlilik haberinin magazin gündemini meşgul etmesinin ardından herkes Nuri Alço eşi Burcu Sezginoğlu’nu merak etmeye başladı. Yeşilçam’ın usta aktörleri arasında yer alan ve sayısız filmde rol alan Nuri Alço bir süredir Burcu Sezginoğlu ile bir beraberlik yaşıyordu. Nihayet beklenen nikah haberi geldi ve çift evlendi. Peki, Nuri Alço’nun evlilik yaptığı Burcu Sezginoğlu kimdir kaç yaşında?

Nuri Alço evlendi

11 yıldır aşk yaşayan Nuri Alço ile Burcu Sezginoğlu sade bir nikah ile dünyaevine girdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Burcu Sezginoğlu ve Nuri Alço’nun nikahına basın mensupları kabul edilmedi. Mart ayında Nuri Alço sevgilisi Burcu Sezginoğlu’na evlenme teklif etmişti.

Burcu Sezginoğlu kimdir?

Nuri Alço ile evliliğinin ardından “Burcu Sezginoğlu kaç yaşında?” sorusu sorulmaya başladı. Burcu Sezginoğlu yaşı 36’dır. Nuri Alço ile Burcu Sezginoğlu arasında 33 yaş fark bulunuyor. Aynı zamanda “Burcu Sezginoğlu ne iş yapıyor?” sorusu da gündemde. Burcu Sezginoğlu’nun ticaretle uğraştığı biliniyor.