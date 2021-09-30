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Nuri Alço'nun gerçek mesleği şoke etti! Yapmadığı iş kalmamış!

30.09.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle tanınan usta oyuncu Nuri Alço'nun, şöhret olmadan önce hangi işlerde çalıştığını biliyor muydunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Nuri Alço'nun gerçek mesleği şoke etti! Yapmadığı iş kalmamış!

Yeşilçam ekranlarının kötü adamı olarak akıllara kazınan Nuri Alço, oyuncu olmadan önce yapmadık iş bırakmamış. Gelin, Nuri Alço'nun şöhret yolculuğuna hep birlikte göz atalım...

BANKADA ÇALIŞTI

1951 yılında Eskişehir'de doğan Nuri Alço, aslen Bulgaristanlı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Nuri Alço askerden dönünce, Altay Spor Kulübü ve Ordu Milli Takımı'nda profesyonel olarak voleybol oynadı. Yeşilçam'ın usta ismi, spora adadığı yıllarının ardından 2 sene Eskişehir Bankası'nda çalıştı. Alço'nun bir sonraki işi ise ilaç mümessilliği oldu. Ardından gazetelerde mankenlik yaptı.

Nuri Alço'nun gerçek mesleği şoke etti! Yapmadığı iş kalmamış!

1974 yılında yönetmen Okan Uysaler ile tanışınca şöhret kapılarını araladı. Alço'ya Yeşilçam'da tecavüzcü rolleri verildi. Özellikle, kadınların gazozuna attığı ilaçlarla Türk izleyicisinin hafızasına kazındı.

''YEŞİLÇAM'IN EN GÜZEL KADINLARIYLA SEVİŞTİM''

Nuri Alço, sevişme açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte Alço'nun ses getiren o sözleri: Daldan dala konan, sürekli çift değiştiren sanatçılar değildik bizler. Yeşilçam topluma yaşamıyla da örnektir. Bu aile kavramı ve saygı hiçbir zaman bozulmadı. Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım.

Gerçek mesleği şoke etti! Yapmadığı iş kalmamış...

''YETENEKLİ İNSANLARIN ÇOĞU AÇ''

Usta oyuncu, günümüzde Yeşilçam oyuncularına yapılan muameleden rahatsız olduğunu ise şu sözlerle dile getirdi: Yeni dönemde Yeşilçam oyuncularına teklif gelmiyor. O kadar yetenekli insan var ama çoğu aç. Çok zor durumdalar, ben yine idare ediyorum. Zaten Yeşilçam'dan çok az kişi kaldık. Bugüne kadar çektiğim filmlerden telif hakkı da alamadık. 200 – 250 film çektik hala yayınlanıyor ama bize gelen bir şey yok. Birçok yapım firmasını da ziyaret ediyoruz 'tamam' diyorlar, söz veriyorlar sonra ses çıkmıyor. Bu sadece benim başıma gelmiyor birçok Yeşilçam oyuncusunun başına geliyor.

Gerçek mesleği şoke etti! Yapmadığı iş kalmamış...


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Nuri Alço
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