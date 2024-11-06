Nurseli İdiz canlı yayında aylık kazancını açıkladı! Usta oyuncu bakın ne kadar kazanıyor...

Kınalı Kar, Beyaz Yalanlar, Serseri Aşıklar, Yalan Dünya, İlişki Durumu Karışık gibi başarılı birçok yapımda rol alan usta oyuncu Nurseli İdiz, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın programına konuk olan İdiz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI!

Hayatını dair samimi açıklamalar yapan usta oyuncu, "Nurseli İdiz gibi yıldız bir oyuncu tiyatrodan ne kadar kazanıyor?" sorusunu yanıtladı. Ayda 200 bin TL kazandığını söyleyen Nurseli İdiz, "Eskiden mesela tiyatrodan para kazanılmazdı. Şimdi iyi para kazanılıyor. Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok. Ayda 150-200 bin kazanıyoruz. Dolayısıyla 'ay ne olur bana bir dizi ver abi, vallahi bak çok ihtiyacım var' demiyoruz yani. Dizi olsa bölüm başı 100 bin lira, aylık 400 bin lira kazanacağım. En düşük oyuna bakarsan 150 bin lira kazanıyorsun" dedi.

Geçtiiğimiz aylarda ise Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, Hiçbir zaman parayla ilişkiniz iyi olmadı mı' sorusuna ise şu yanıtı vermişti. “Evet. Bu galiba bilinçaltı bir şeymiş. Para kazanma konusunu suçluluk halinde düşünmekmiş. Kişisel gelişim sürecinde bütün bunlar masaya yatırılıyor. O yüzden çok büyük meblağlarda paralar kaybettim. Bilinçaltım, ‘Ben nasıl bu kadar kazanıyorum’ diye soruyormuş çünkü. Annem ve babamın da parayla ilişkisi bozuktu. Para olduğunda çok harcıyorlardı, birikim falan yoktu. Babam da benim gibi iflas etmiş.”