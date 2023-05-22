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Nurseli İdiz'den Mert Ramazan Demir yorumu! "Bir dizide başarısız olursa bunalıma girer"

22.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nurseli İdiz katıldığı 2. Sayfa programında Yalı Çapkını dizisi ile ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir hakkında ilginç yorumlarda bulundu. Oyuncu "Bunun gibi çok var… Bir dizide başarısız olursa bunalıma girer” dedi.

Nurseli İdiz'den Mert Ramazan Demir yorumu! "Bir dizide başarısız olursa bunalıma girer"

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nurseli İdiz 2. Sayfa programına katıldı. Programda dikkat çeken açıklamalar yapan İdiz, yeni nesil oyuncularla ilgili de konuştu.

Yalı Çapkını dizisiyle öne çıkan Mert Ramazan Demir hakkında konuşan oyuncu sözünü sakınmadı.

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Nurseli İdiz Mert Ramazan Demir hakkında "Bu çocuğu bayağa yukarılara çıkardılar. Ben de bir antipati yaratıyor nedense. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu böyle aman aman! Bunun gibi çok var… Bir dizide başarısız olursa bunalıma girer" dedi.

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