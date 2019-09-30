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Nurseli İdiz: Kadın ve erkek oyuncular arasında adaletsizlik var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Oyunculuk sisteminde kadınlar ve erkekler arasındaki ücret dengesizliğini eleştiren Nurseli İdiz "Beren Saat bazı erkek oyuncuların bölüm başına kazandığı paranın neden dörtte birini alır?" diye sordu!

Nurseli İdiz: Kadın ve erkek oyuncular arasında adaletsizlik var

Kanal D’deki 2. Sayfa’da katılan Nurseli İdiz oyunculuk sektöründeki ücret eşitsizliğine isyan etti. Nurseli İdiz “Gerçek sanatçıların değeri bilinmiyor” dedi.

‘Etekler ve Pantolonlar’ adlı oyunla tiyatroya dönen Nurseli İdiz “Oyunculuk sisteminde kadınlar ve erkekler arasında büyük adaletsizlik var. Beren Saat bazı erkek oyuncuların bölüm başına kazandığı paranın neden dörtte birini alır? Emekse aynı emek. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde ne yazık ki böyle! Orada da kadın yıldızlar sisteme isyan ediyor” dedi.

Oyunculuk kariyerinde 40’ıncı yılını dolduran Nurseli İdiz erkek oyuncular arasındaki farka da değindi.

Sanatçının bu konudaki isyanı da şöyle:

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“Erkek oyuncular arasında da ücret konusunda adaletsizlik var. Örneğin 'en çok kazanan oyuncular’ listelerine bakıyorum. Aralarında Haluk Bilginer, Halit Ergenç, Timuçin Esen, İlker Kaleli, Aras Bulut İynemli yok. Neden sanatçılar Burak Özçivit’in yeni dizisinden kazanacağı paranın üçte birini bile alamıyor? Bunu da bir türlü anlamış değilim” dedi.

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Nurseli İdiz Beren Saat

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