MAGAZİN

Nusret Gökçe'den 23 Nisan rekoru!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Nusr-Et restoranlarının sahibi dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 5-18 yaş arası tüm çocuklara sınırsız hizmet sözünü verdi ve rekor kırdı.

Nusret Gökçe'den 23 Nisan rekoru!

Nusret, sosyal medya hesabından sınırsız et olacağını söyleyerek 5-18 yaş arası çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm Nusr-Et Restoranlarına davet etti.

Özel günlere ayrı bir önem veren ünlü şef Nusret Gökçe, Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5-18 yaş arası tüm çocukları Nusr-Et restoranlarına beklediğini, sınırsız hizmet olacağının sözünü verdi.

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Sosyal medyadaki çağrısı sonrası 23 Nisan'da çocuklar Nusr-Et'e akın etti. 47 bin 578 çocuğa ücretsiz hizmet vererek rekor kırdı. Gün boyu çocuklarla zaman geçiren Nusret, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Çocukların ise Gökçe'ye ilgisi büyüktü.

'HEPİNİZİ SEVİYORUM'

23 Nisan'da şubelerinden görüntü paylaşarak, "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hepinizi seviyorum" notunu ekledi.

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Katılan çocuklar ise Nusret'e böyle bir etkinlik planladığı için teşekkür ettikleri görüldü.


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