Nusret Gökçe'den lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda evine lahmacun sipariş etmiş ve "Lahmacun, bir Ermeni pizzası" demişti. Türkiye’de tepkilere yol açmıştı.

NUSRET'TEN LAHMACUN PAYLAŞIMI!

Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe ise son paylaşımıyla Kim Kardashian'a lahmacun göndermesi yaptı.

Instagram'da 27,8 milyon takipçisi olan ve dünya çapında tanınan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nusret, lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian'ı paylaşıma etiketleyerek paylaştı.



