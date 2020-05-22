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Nusret Gökçe'den lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 02:54 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a Instagram'dan hesabından gönderme yaptı. Nusret, Etiler'deki restoranında lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian'ı etiketleyerek paylaştı.

Nusret Gökçe'den lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda evine lahmacun sipariş etmiş ve "Lahmacun, bir Ermeni pizzası" demişti. Türkiye’de tepkilere yol açmıştı.

NUSRET'TEN LAHMACUN PAYLAŞIMI!

Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe ise son paylaşımıyla Kim Kardashian'a lahmacun göndermesi yaptı.

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Instagram'da 27,8 milyon takipçisi olan ve dünya çapında tanınan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Nusret, lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian'ı paylaşıma etiketleyerek paylaştı.

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