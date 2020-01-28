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Nusret Gökçe Elazığ depremi için kaç para bağış yaptı? Sosyal medyadan açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedeler için ünlü isimler de kollarını sıvadı. Nusret Gökçe yaptığı paylaşımla depremde mağdur olanlar için kaç para bağış yaptığını açıkladı.

Nusret Gökçe Elazığ depremi için kaç para bağış yaptı? Sosyal medyadan açıkladı

Elazığ’daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından afet bölgesine yardım yağdı. Ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı.

Acun Ilıcalı TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı. Ünlü etçi Nusret ise Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı.

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Nusret bugün sosyal medya hesabından yapacağı bağışın miktarını açıkladı.

Oğulcan Engin Acun Ilıcalı'yı aradı! Oğulcan Engin Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?Oğulcan Engin Acun Ilıcalı'yı aradı! Oğulcan Engin Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacak.

Nusret geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" notunu yazmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Daha fazla neden vermedi diye düşünenler olabilir. Vermek zorunda değil. Gönlünden geçeni vermiş daha ne olsun. Zengin iş adamları da verse tüm mağdurlar mevcut durumdan daha iyi konuma gelirler.
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