Nusret Gökçe Elazığ depremi için kaç para bağış yaptı? Sosyal medyadan açıkladı

Elazığ’daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından afet bölgesine yardım yağdı. Ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı.

Acun Ilıcalı TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı. Ünlü etçi Nusret ise Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı.

Nusret bugün sosyal medya hesabından yapacağı bağışın miktarını açıkladı.

Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacak.

Nusret geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" notunu yazmıştı.