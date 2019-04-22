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Nusret Gökçe'nin çikolata dökme videosu sosyal medyayı salladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 22.04.2019 21:55 | Son Güncelleme

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, bu defa çikolata dökme videosuyla Instagram'a damga vurdu.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, İstanbul Etiler'deki restoranında çektiği çikolata videosunu sosyal medyadan paylaştı. Restoran menüsüne yeni eklediği tatlıyı duyuran Nusret'in profiterole çikolata sosu dökerken çektiği videosu olay oldu.

Nusret videoyu 'Çok yakında' notuyla paylaştı. Nusret'in çikolata dökme videosu kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.


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