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Nusret Gökçe’nin son paylaşımına tepki yağdı! 'En ahlaksız...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Nusret Gökçe, sağılmak için getirilen mandaların içinde poz verdi. Bu anları 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Çok önemli toplantı" notuyla paylaşan Gökçe için Twitter'da tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı.

Nusret Gökçe’nin son paylaşımına tepki yağdı! 'En ahlaksız...'

Sosyetik kasap Nusret Gökçe’nin mandaların sağıldığı tesiste poz vermesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Nusret Gökçe’nin yaptığı bu paylaşımı eleştirdi.

Gazeteci Cem Seymen, Nusret’in mandaların içinde verdiği pozuna “Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor” dedi.

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“BÜTÜN HAYVANLAR EŞİTTİR”

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise Gökçe’nin fotoğrafına “George Orwell’ın “Bütün hayvanlar eşittir. Bazıları daha eşittir” sözüyle tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da sosyetik kasabın pozunu eleştirdi.

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