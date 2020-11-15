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Nusret'in cinsel organının görünmesiyle ilgili Ömür Gedik'ten olay yorum

15.11.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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’Mücbir Sebepler’in 2. sezon ilk bölümünde Nusret’in olay yatağa atlama görüntüsü konuşuldu. Nusret Gökçe'nin cinsel organının görünmesiyle ilgili Ömür Gedik'ten gelen yorum ise şoke etti.

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yayınlanan Mücbir Sebepler programının 2. sezon ilk bölümü yayınlandı. Programın yeni bölümünde ise satın aldığı otelin tanıtımını yaparken cinsel organı görülen Nusret Gökçe hakkında konuşuldu. Nusret Gökçe'nin cinsel organının göründüğü video hakkında konuşulan canlı yayına Ömür Gedik'in yorumu damga vurdu.

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Ünlü kasap Nusret Gökçe'nin sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarına hep tepki gösteren hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, bu sefer Gökçe'nin cinsel organının görünmesiyle ilgili yorum yaptı.

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Mücbir Sebepler'in canlı yayınını izleyen Gedik, sunucuların "O eti göstermeseydin keşke" demesinin ardından "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" dedi.

Gedik'in yorumu ise programı izleyenleri şoke etti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İnsan o kadar parayı kazanıp azarsa Allah da gereğini yapar. Yaşayıp göreceğiz. Bu adamın sonu iyi değil.
oda bozuldu o

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