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Nusret İzmirliler için numarasını paylaştı! Telefonu kilitlendi

03.11.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Nusret İzmirliler için numarasını paylaştı! Telefonu kilitlendi

Tuz serpme hareketiyle ismini tüm dünyaya duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından bir telefon numarası paylaşarak “İzmirli kardeşlerim, 00.00’dan sonra beni arayın” dedi. Gökçe'nin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Saltbea (tuz serpme) hareketiyle dünyaca tanınan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeyi başaran Nusret, bu kez cep telefonu numarasını paylaşarak gündeme oturdu.

nusrettt

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar olduNusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

2 Kasım’da et pişirme videosunu paylaşan Nusret, deprem nedeniyle duyarsızlıkla suçlanmış ve tepkilerin hedefindeki isim olmuştu.

Nusret_Numara

Nusret Gökçe, duyarsızlıkla suçlanırken yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Instagram hikayeden bir cep telefonu numarası paylaşan Nusret, “Sadece ve sadece sevgili İzmirli kardeşlerimle; 00.00’dan sonra 053389635.. numaramdan sizlerle konuşmak ve sohbet etmek isterim. Saygılarımla…” notunu düştü.

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Cep telefonu numarasını aldıktan sonra oldukça yoğun telefon trafiğine giren Nusret, kısa bir süre sonra da gelen arama ve mesajların ekran görüntüsü paylaştı.

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Almış olduğu tepkilerden sonra depremzedeler için telefon numarasını paylaşan Nusret, saat 07.28’e kadar İzmirli depremzedelerle sohbet etti.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tam bir şov
seviyorum bu adamı.

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