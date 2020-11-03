Nusret İzmirliler için numarasını paylaştı! Telefonu kilitlendi

Saltbea (tuz serpme) hareketiyle dünyaca tanınan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeyi başaran Nusret, bu kez cep telefonu numarasını paylaşarak gündeme oturdu.

2 Kasım’da et pişirme videosunu paylaşan Nusret, deprem nedeniyle duyarsızlıkla suçlanmış ve tepkilerin hedefindeki isim olmuştu.

Nusret Gökçe, duyarsızlıkla suçlanırken yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Instagram hikayeden bir cep telefonu numarası paylaşan Nusret, “Sadece ve sadece sevgili İzmirli kardeşlerimle; 00.00’dan sonra 053389635.. numaramdan sizlerle konuşmak ve sohbet etmek isterim. Saygılarımla…” notunu düştü.

Cep telefonu numarasını aldıktan sonra oldukça yoğun telefon trafiğine giren Nusret, kısa bir süre sonra da gelen arama ve mesajların ekran görüntüsü paylaştı.



Almış olduğu tepkilerden sonra depremzedeler için telefon numarasını paylaşan Nusret, saat 07.28’e kadar İzmirli depremzedelerle sohbet etti.



